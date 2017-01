Vossen: "Dit is me nog nooit overkomen op Standard. Een fantastisch weekend voor ons!"

Club Brugge ging zondagnamiddag makkelijk winnen op het veld van Standard. Het werd 0-3, maar vooral om het eerste doelpunt was veel te doen. Jelle Vossen scoorde met een zachte kopbalgoal en reageerde achteraf.

“Dit is me nog nooit overkomen op het veld Standard. Dit is een goede uitslag voor ons”, aldus Vossen voor de camera van Play Sports. “We speelden heel goed en verdienden de drie punten. En dat is toch niet evident, tegen een sterke ploeg als Standard. Het is een fantastisch weekend voor ons.”

Vossen was opnieuw beslissend door de 0-1 te maken. Al was het een bizar doelpunt. “Ik was verrast dat de bal binnen ging. Het was een goed geplaatste kopbal, maar ik had het gevoel dat hij te zacht was. Misschien dacht Hubert dat de bal zou buitenrollen, ik weet het niet goed. Het zag er vreemd uit, maar daar malen wij niet om. We hebben het goed uitgespeeld en de zege is verdiend.”