Gouden Schoen maat voor niets? "Hij is gewoon de beste"

Op 8 februari weten we wie de Gouden Schoen in ontvangst mag nemen. Maar eigenlijk is het nu al duidelijk wie de prijs in ontvangst zal nemen. Enfin, toch richting welke stad hij zal gaan. Toch? De protagonisten willen er een feestje van maken.

Ruud Vormer en José Izquierdo lijken de twee topfavorieten om de prijs in ontvangst te nemen. En beiden hebben er zin in om de prijs te pakken. "Mij maakt het niet uit wie er wint, als het maar iemand van Club Brugge is. Mooi dat ze mij noemen, we maken er sowieo een feest van", aldus Ruud Vormer.

En ook de Colombiaanse dribbelkont kan er wel om lachen: "Of ik zal dansen als ik win? Dat weet ik nog niet, want heel België kijkt. Ach, het collectief is het belangrijkste, dus dat er maar iemand van Club Brugge wint."

Als hij ook nog eens aan zijn verdedigende taken begint te werken ...

Als het van Gilles De Bilde afhangt, is de winnaar duidelijk: "Hij is gewoon de beste speler in België. Als hij dan bovendien ook nog eens op aan verdedigende taken begint te werken ..."

"Bekijk zijn rushes, zie zijn acties, ... Hoe hij de diepte zoekt. Het is nog niet 100% de beste Izquierdo, hij scoorde ook niet, maar hij is gewoon beter dan de rest."