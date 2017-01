Seizoensrevelatie zet ambities kracht bij: 'Nog een gewilde winger op komst'

door Redactie



Zulte Waregem wil dit seizoen hoog mikken. Met Gueye en Severin haalde het al twee versterkingen, terwijl het (bijna) rond is met Bala. En er wordt gedroomd van nog een winger.

De Deen Jakob Ankersen is alvast in beeld bij Essevee. Op clubniveau is er volgens Het Laatste Nieuws zelfs al een akkoord met het Zweedse Göteborg.

Ankersen kost 200.000 euro, een prijs die voor Waasland-Beveren te hoog lag. In het verleden werd de winger overigens ook al eens aan Lokeren gelinkt, maar toen kwam hij niet naar België.

En nu? De speler van 26 jaar zelf twijfelt nog. Mogelijk komt de flankspeler met goede statistieken eerstdaags naar België om de faciliteiten even te bekijken. Bij Zulte Waregem zou Ankersen met Hamalainen, Lerager en Dalsgaard drie landgenoten vinden.