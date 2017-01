Vandenbempt is bijzonder scherp voor Genk-speler: "Soms kan je maar beter zwijgen"

Nieuwe bazen, nieuwe kansen ook bij KRC Genk. De Limburgers wonnen afgelopen zaterdag op het veld van Eupen met het kleinste verschil. Mét Sébastien Dewaest in de basis.

Dewaest gaf in Het Belang van Limburg een opmerkelijk interview over zijn vorige coach. "Hij zei dat de verdedigers onder Peter Maes na balrecuperatie moesten inspelen naar de zijkanten, maar dat ze nu - onder de nieuwe trainer - achterin meer initiatief mogen nemen en zelf een oplossing mogen zoeken", diepte Peter Vandenbempt de 'profetische woorden' in Extra Time nog eens op.

Zelfkennis

"Dan wil ik toch even graag de eerste 40 seconden van Dewaest tegen Eupen laten zien." Daarin viel op dat de achterhoedespeler tot drie keer toe het leer slecht inspeelde en na 3 minuten al een gele kaart pakte.

"Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Maar voor iemand die bevrijd is, was het toch een ongelukkig wedstrijdbegin. Soms kan je maar beter zwijgen", vond Vandenbempt.