Jonge Genkse doelman Jackers blikt terug op perfect debuut in de JPL

Het is fijn om te weten dat het publiek achter jou staat - Nordin Jackers

"Het is natuurlijk heel mooi als je in eigen huis mag debuteren, voor het eigen publiek. In het begin was het speciaal, maar al snel draai je dan de knop om en concentreer je je volledig op de match. Of ik tevreden ben over mijn wedstrijd? Ik heb niet zo heel veel werk gehad. Ik denk dat ik maar één moeilijke bal heb moeten pakken, een schot van Kagé."

Het werd een debuut in stijl in de Luminus Arena voor Jackers want Genk won, hij hield de nul én de supporters scandeerden zijn naam. "Het is heel fijn om te weten dat het publiek achter jou staat. Dit geeft een extra boost."