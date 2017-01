Supporters sluiten uitblinker Schrijvers in de armen en die reageert zo

Dé man van de match in Genk was Siebe Schrijvers. Met een goal, een assist en enkele leuke acties ontpopte hij zich nu al tot publiekslieveling.

"Ik heb gescoord en een assist gegeven, ik ben heel tevreden", klonk het bij de jonge aanvaller. "Bij die goal flitste de gemiste kans op Eupen toch even door mijn hoofd en ik heb niet getwijfeld. Ook de assist was heel mooi, maar was ook uitstekend afgewerkt door Samatta."

'Siebe Schrijvers' galmde nu alweer door de Luminus Arena. De Genk-supporters hebben de teruggekeerde aanvaller alweer volledig in de armen gesloten. "Als de supporters je naam scanderen, dan is dat fantastisch. Daar doe je het als speler voor. Zo tussen de supporters staan, zorgt voor een kippenvelmoment", bekent hij.

Op heel korte tijd maakte Schrijvers de -succesvolle- overstap van Waasland-Beveren naar 'zijn' Genk. "Het is inderdaad snel gegaan. Als Genk je terug wil, moet je niet twijfelen."

En de jonge voetballer heeft duidelijk progressie geboekt. "Ik heb stappen gezet. Ik ben een andere voetballer geworden in het afgelopen jaar, mijn statistieken zijn beter en ik ben klaar om de concurrentie in Genk aan te gaan. Als besef ik dat ik nog hard moet werken."