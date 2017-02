OFFICIEEL: Zulte Waregem legt belangrijke pion langer vast

De transfermarkt mag dan wel gesloten zijn, dat wil niet zeggen dat de Belgische clubs geen werk meer maken van de toekomst. Zulte Waregem legde donderdag een belangrijke pion langer vast.

Alessandro Cordaro zette zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis. De vleugelaanvaller ligt nu tot medio 2018 onder contract aan de Gaverbeek, met een optie op een bijkomend seizoen.

De overeenkomst met de 30-jarige Cordaro liep deze zomer af dus was een langere samenwerking welgekomen voor de herfstkampioen. Dit seizoen was de winger in de Jupiler Pro League al goed voor 3 goals en 3 assists.