Maak kennis met Jean-Paul BoÃ«tius, de Bob Marley van KRC Genk: "De fans hier moeten niet onderdoen voor die van Feyenoord"

Als je een onbekend nummer brengt, dan staren ze je aan en komen de zenuwen opDeel deze quote:

Of de winger ook een lolbroek is in de kleedkamer? "Nog niet, morgen (vandaag, red.) ga ik zingen: Buffalo Soldier van Bob Marley. Die song zingen ze vast wel mee. Iedereen kent het liedje, dat is lekker. Als je een onbekend nummer brengt, dan staren ze je aan en komen de zenuwen op. Dus denk ik: doe maar een bekend liedje."

Zenuwen lijken Boëtius nochtans vreemd. "Natuurlijk heb ik die wel, zeker nu als je voor het eerst sinds lang weer in de wedstrijdselectie zit. Dat is gezonde stress. In het spel was ik soms nog wat ongelukkig, misschien wat te gretig. Hopelijk kan ik belangrijk worden voor het team. Ik heb wel een klein achterstandje op de groep, dat zijn we aan het wegwerken."