Anderlecht - Genk kan je 50.000 euro opleveren!

Let op:

- Nadat jij de voorspelling hebt gedaan, kan deze niet meer veranderd worden.

- Om jouw tweede voorspelling te ontvangen, dien jij minimaal €25 in te zetten op voetbal (weddenschappen dienen afgehandeld te zijn).

- Om jouw derde voorspelling te ontvangen, dien jij nogmaals €25 in te zetten op voetbal (weddenschappen dienen afgehandeld te zijn).

- De €25 die ingezet dient te worden, mag verdeeld worden over meerdere weddenschappen.

- De werkdag nadat jij voor €25 hebt ingezet, ontvang je een notificatie in je berichtenbox met jouw volgende voorspelling.

- Enkel weddenschappen geplaatst tussen zaterdag 11 februari om 0:00 en zaterdag 25 februari om 23:59 tellen mee voor de promotie.