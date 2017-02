Youngsters Schrijvers en Trossard hielpen mee aan de demonstratie op Stayen: "Hier staat Genk voor, het had zelfs 0-7 kunnen zijn"

Siebe Schrijvers en Leandro Trossard scoorden niet, toch hadden beide jonkies vrijdag een belangrijk aandeel in de 0-3-overwinning van KRC Genk op het veld van rivaal Sint-Truiden. Voor jeugdproducten uit de mijnstad betekent de derbyzege nog nét iets meer.

"We hadden op voorhand aangegeven dat we scherp moesten beginnen", reageerde Trossard op de klinkende zege. "Na een gesloten halfuur waarin STVV het compact hield, vielen de goals vanzelf."

"Op die uitbraken waaruit we scoorden hebben we deze week getraind. We wisten dat daar de sleutel lag", pikte Schrijvers in. "We hadden wel met 0-6 of 0-7 kunnen winnen. En zelf gaven we amper iets weg."