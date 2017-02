Dossier Eurostadion muurvast: "Hoog tijd dat Anderlecht intenties duidelijk maakt"

door Redactie



Het dossier rond het Eurostadion in Brussel zit muurvast. Grimbergen zal volgende week een negatief advies voor de bouwvergunning uitspreken. Het is ook onduidelijk welk standpunt Anderlecht zal innemen.

Bouwheer Ghelamco ziet de bui hangen en maakt zich al op voor beroep bij de Deputatie, zo schrijft Het Nieuwsblad. En Anderlecht? Dat lijkt te hopen dat het dossier in elkaar stuikt. In oktober 2015 tekende de club een beginselakkoord met Ghelamco, waarin staat dat het voor 9,7 miljoen euro per jaar huurder wordt.

Maar de latere onderhandelingen over de invulling verliepen dramatisch en het is alweer een maand geleden dat beide partijen elkaar hoorden. "Ghelamco diende eenzijdig een MER- en bouwaanvraag in, waarvan wij de inhoud niet kennen", klinkt het vandaag bij Anderlecht. "We analyseren tot in het kleinste detail of die aan onze ambitie en wensen voldoen."

"Hoog tijd dat de club haar intenties duidelijk maakt", zegt Gaëtan Van Goidsenhoven, eerste schepen van de gemeente Anderlecht. "De skipiste die ze in Neerpede kocht, ligt vlakbij een groene zone, waardoor het moeilijk is om daar een stadion te bouwen. Maar ze kan wel het Constant Vanden Stockstadion nog altijd uitbreiden naar 30.500 plaatsen. Anderlecht moet dringend definitief zeggen of het vol voor het Eurostadion gaat of niet."