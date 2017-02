OFFICIEEL: KRC Genk legt een van zijn veelbelovende talenten onder contract

KRC Genk maakt werk van de toekomst, zoveel is duidelijk. Vrijdag raakte bekend dat de Limburgers een van hun veelbelovende talenten onder contract legden.

Ilias Takidine (05/02/2001) is de naam, een pas 16-jarige aanvaller die sinds 2009 deel uitmaakt van de Genkse jeugdopleiding. Deze week zette hij zijn handtekening onder zijn eerste verbintenis met de club.

De youngster is snel, vinnig en zorgt met zijn individuele acties voor gevaar en variatie, schetst Genk in een officieel communiqué de kwaliteiten van de jonkie. Verder feliciteert de club Takidine met deze stap, en wenst hem succes in de verdere groei van zijn carrière.