Hoe kan AA Gent zijn uitreputatie van 1 zege in 13 matchen keren? "Trek de statistieken open en focus op het spelsysteem"

AA Gent staat zondag voor een loodzware klus op Sclessin. De Buffalo's moeten winnen van Standard om hun PO1-kansen gaaf te houden, maar na één uitoverwinning in dertien duels is het vertrouwen buitenshuis broos.

Zelden was het contrast tussen thuis en uit zó groot bij een Belgische topclub. Ook op mentaal vlak eisen de magere resultaten op verplaatsing hun tol.

"De uitdaging wordt groter dan ze in werkelijkheid is"

"In de sociale en culturele psychologie bestaan hier twee theorieën over", vertelt mental coach Kris Perquy bij Voetbalkrant.com. "Mensen die op het territorium van een ander komen worden als 'indringers' beschouwd. De uitdaging wordt zo groter dan ze in werkelijkheid is."

"Hoe meer er vervolgens over gesproken en geschreven wordt, hoe meer dat spelers gaan geloven: er moet wel iets zijn met die uitmatchen. Daardoor leggen ze zich sneller neer bij de situatie. Als coach kan je dan wel zeggen: we beginnen weer van nul. Maar onbewust speelt dat mee in de hoofden van de spelers."

"Kijk naar de uitslagen buitenshuis van de jongste drie seizoenen"

Dat is net wat de Buffalo's dit seizoen overkomt. En dus is de vraag: hoe keer je deze situatie om? "Door los te komen van het scorebord en de statistieken open te trekken", gaat Perquy verder. "Kijk bijvoorbeeld naar de uitslagen buitenshuis van de jongste drie seizoenen. Dan ga je andere cijfers zien."

"En verder door met de ploeg te focussen op het spelsysteem, de integratie van jongens die tijdens de winterstop toekwamen, en andere zaken die directe invloed kunnen hebben op het resultaat."