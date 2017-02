Gent is al bezig met volgende transfer. En 't is een dure

door Redactie



AA Gent heeft zich serieus versterkt, maar is nu ook al bezig met de volgende transferperiode. Het overvolle middenveld zou nog wel eens wat drukker kunnen worden, want ze richtten hun pijlen op een voormalig target van... Anderlecht.

Gent heeft een scout gestuurd naar AEK Athene om de Zweed Jakob Johansson te gaan bekijken, schrijven ze in Griekenland. Johansson was eerder ook al in beeld bij Anderlecht, maar nu hebben de Buffalo's hem dus ook ontdekt. Johansson is een fysiek sterke middenvelder met veel loopvermogen.

Zijn contract bij AEK loopt volgend seizoen af, maar er staat een clausule in zijn contract van vijf miljoen euro. Dat is te veel voor AA Gent, maar er is ruimte om te onderhandelen over een speler die maar één jaar contract meer heeft.