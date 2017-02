Anderlecht stilaan onder stoom: "Maar de kritiek was terecht, we gaan nu niet zweven"

Anderlecht zit aan elf wedstrijden op rij zonder nederlaag. Ook in de Belgische competitie doet niemand na Nieuwjaar beter dan de recordkampioen. En na twee wedstrijden zonder goals, scoren ze weer héél makkelijk. Maar er wordt wel bescheidenheid gepredikt.

Bij Anderlecht rekenen ze zich immers nog niet rijk. "Het doet deugd, dat geven we wel toe", aldus Leander Dendoncker. "We hebben veel kritiek gekregen op ons spel. En terecht ook. Maar je ziet deze ploeg toch groeien. We mogen nu wel niet gaan zweven. Maar die kans is klein, want deze ploeg is heel volwassen."

En de concurrentie is serieus aangescherpt. Het lijkt wel alsof iedereen in de ploeg kan komen en direct meedraait. "Je ziet dat we geen kwaliteitsverlies hebben als er andere jongens starten. De coach deed redelijk veel wissels, maar dat is een voordeel in deze drukke periode. Iedereen heeft wel eens rust nodig."

Iedereen rust, behalve Dendoncker

Behalve Dendoncker zelf blijkbaar. Indien fit speelt hij alles. "Ja, maar ik heb er voorlopig geen last van. Ik voel me fysiek bijzonder goed. Als de coach me laat staan, is dat zeker geen probleem."