Le Postollec moet Eupen een vergoeding van meer dan â‚¬80.000 betalen

Le Postollec moet Eupen een vergoeding van meer dan €80.000 betalen

Flavien Le Postollec, ex-speler van KAS Eupen, werd veroordeeld in het conflict tussen hem en de club. Hij verliet de club zonder dat die daarmee akkoord ging, en de speler moet daar nu de gevolgen van dragen.

Het was in een persbericht dat de Duitstalige club het nieuws aankondigde. "Het Arbeidshof van Luik oordeelde in het voordeel van KAS Eupen in het geval van het belangenconflict tussen de club en de voormalige speler Flavien Le Postollec; de speler werd bevolen een schadevergoeding van €81.297 te betalen aan zijn vroegere werkgever."

In 2012 had de Franse middenvelder zijn contract afgebroken op een eenzijdige manier. Zowel het Arbeidshof van Eupen als dat van Luik bevestigde dat die zet illegaal was.