Ferrera doet fijne vaststelling richting de clash met ex-club Standard: "Het klassement bewijst dat ik niet boos of ontgoocheld moet zijn"

door Redactie



Voor Yannick Ferrera breekt zondag een belangrijke dag aan. De oefenmeester keert voor het eerst terug naar zijn ex-club Standard.

Daar werd de Mechelse oefenmeester begin dit seizoen aan de deur gezet. Maar van weerwraak is bij hem geen sprake. "Ik begrijp dat jullie het steeds over revanche hebben. Maar ook al zal niemand me geloven: ik heb geen persoonlijke revanche gevoelens meer", vertelt Ferrera in Het Nieuwsblad.

Dat Mechelen nu boven Standard staat en beter geplaatst is voor de resterende tickets voor play-off 1 is natuurlijk fijn meegenomen. "Het klassement bewijst dat ik niet boos of ontgoocheld moet zijn. Of ik applaus zal krijgen van de Standard-aanhang? Pfoe, dat eet ik niet. Maar zelf heb ik nog altijd veel respect voor de fans en dat zal altijd zo blijven."