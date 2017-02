Coucke ziet play-off 1 erg dichtbij komen, maar heeft opmerkelijk nieuws voor Standard

Marc Coucke ziet met KV Oostende play-off 1 wel erg dichtbij komen door de resultaten op zondag. En dus is hij bijzonder blij, al heeft hij ook een boodschap voor Standard.

Uiteraard was Coucke blij en deelde hij dat via de sociale media op twitter. Door de resultaten van Genk en Mechelen kan enkel op doelsaldo Oostende nog uit de top-6 vallen, dus is het enkel nog een kwestie van tijd tot het helemaal zeker is voor de Kustboys.

En dus twitterde de sterke man van KV Oostende er op los. Al was er ook een kanttekening: hij gaat Standard ten zeerste missen in play-off 1. De Rouches kunnen al zeker géén play-off 1 meer halen.

Mechelen, Genk en Gent lijken te gaan strijden voor het laatste ticket, want ook Charleroi is er drie punten dichterbij gekomen door hun zege in de slotminuten tegen STVV.

Le résultat #stakvm est bon pour @kvoostende , mais @Standard_RSCL , que tu vas me manquer en PO1. — Marc Coucke (@CouckeMarc) 26 februari 2017