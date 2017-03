Vidarsson doet speciaal verhaal over hoe hij twintig jaar geleden bij Lokeren belandde uit de doeken: "Ik schreef een brief naar die man en..."

"Ik vroeg of het mogelijk was om eens mee te trainen bij Lokeren en kijk eens aan..." - Arnar Vidarsson Deel deze quote:

“Bernburg heeft ook een voetbalschool opgericht in IJsland, waar jonge voetballers zich mogen aanbieden om hun talent te tonen. Toen ik dertien of veertien jaar oud was, ging ik er heen.”

Al was het toch pas enkele jaren later dat alles in een stroomversnelling kwam voor een jonge Vidarsson. “Een jaar of zes later heb ik een brief geschreven naar Kristjan Bernburg. Daarin vroeg ik of het mogelijk was om eens mee te trainen bij Lokeren. Dat bleek mogelijk en kijk eens wat er van gekomen is…"