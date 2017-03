BREAKING: Luis Enrique vertrekt weldra bij FC Barcelona

Luis Enrique verlaat FC Barcelona aan het einde van dit seizoen. Dat heeft de Catalaanse oefenmeester woensdag na de 6-1-overwinning tegen Sporting Gijon op een persconferentie kenbaar gemaakt.

"Ik zal volgend seizoen niet meer aan het hoofd staan van Barcelona", liet Enrique op zijn persbabbel weten. "Ik heb nood aan rust, en bedank de club voor het vertrouwen en de spelers voor hun inzet."

Het vertrek van de 46-jarige Enrique, wiens contract deze zomer afloopt, hing in de lucht. Twee weken geleden volgde een pijnlijke 4-0-nederlaag bij PSG in de achtste finales van de Champions League. Toen staken speculaties over een vertroebelde relatie tussen spelers en coach de kop op.

Laatste doelen

Barça heeft een mirakel nodig om nog door te stoten op het Kampioenenbal. De Copa del Rey, waar Barcelona de finale speelt tegen Alaves, is nog mogelijk. Net als de titel. Enrique en zijn manschappen moeten in La Liga wel een achterstand goedmaken op Real.