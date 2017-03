Hij geeft het niet toe, maar Vanderhaeghe wil met deze tegenstanders play-off 1 in

In Oostende kunnen we iedereen aan - Yves Vanderhaeghe Deel deze quote:

"Voor mij maakt het niet uit tegen wie we in play-off 1 moeten spelen", aldus Yves Vanderhaeghe. "Vooral in Oostende kunnen we iedereen aan." Maar... de oefenmeester heeft eigenlijk wél een voorkeur.

Wél een voorkeur

"We hebben al bewezen dat we tegen topclubs altijd iets meer kunnen, hé. Of ik dan Genk en Gent verkies in de nacompetitie? Dat zijn toch een ander soort wedstrijden, hé." (knipoogt)