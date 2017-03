Jacky Mathijssen is razend en wel hierom: "Men heeft hier een serieuze kemel geschoten"

In de slotmatch van de reguliere competitie kan Jacky Mathijssen wellicht niet rekenen op aanvaller Benji De Ceulaer. De reviewcommissie stelde op basis van tv-beelden een schorsing voor van twee speeldagen na zijn tackle op KV Oostende-verdediger Brecht Capon. Vandaag doet de Geschillencommissie een uitspraak over deze zaak.

Drie scheidsrechters overruled

Coach Mathijssen is alvast niet te spreken over de gang van zaken. "De reviewcommissie heeft hier een serieuze kemel geschoten", vertelt een boze Mathijssen in Het Nieuwsblad. "Ze heeft in haar oproeping niet één maar drie scheidsrechters overruled."

De Ceulaer kan in een flits voor het verschil zorgen en is daarom zo belangrijk voor Westerlo. Dit seizoen konden de Kempenaars nog maar weinig beroep doen op de Limburger die onder meer aan de kant stond met een schouderletsel.