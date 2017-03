"Met een groter budget had zelfs Stevie Wonder onze ploeg kunnen opstellen"

Hij kwam begin december toen de ploeg in crisis was, maar kon uiteindelijk toch nog in allerijl de redding verzekeren voor Moeskroen. En zo werd Mircea Rednic eens te meer de held van Le Canonnier. "Mission accomplished, voor mij en de volledige stad", aldus Rednic zelf in een eerste reactie.

"Ik heb mijn spelers een weekje verlof gegeven. Daarna gaan we wel bekijken wat we doen in play-off 2", klonk het. “Ik heb er altijd in geloofd. Toen ik hier toekwam, wist ik dat we ons gingen redden. Maar het was natuurlijk wel hard werken om er te geraken."

Om filosofisch te besluiten: "Ach, als je Mourinho bent, dan zal het wel makkelijker werken zijn. Of als je veel geld hebt, dan is het ook niet moeilijk. Met een onbeperkt budget kan je de spelers kopen die je wil. Dan zou zelfs Stevie Wonder de ploeg kunnen opstellen en voor overwinningen zorgen.”