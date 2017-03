Musona steekt hand in eigen boezem: "Het is onze eigen schuld"

Knowledge Musona trapte in de slotfase van de wedstrijd een strafschop voorbij Sammy Bossut (de 3-3-, nvdr.), maar in de strafschoppenserie faalde de flankaanvaller.

"Het is enorm jammer dat ik die strafschop heb gemist", wil Musona er duidelijk niet veel over kwijt. "We hebben nochtans helemaal geen slechte wedstrijd gespeeld."