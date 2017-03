Jonckheere in zak en as: "Ik had echt het gevoel dat we de controle hadden"

"De manier waarop is enorm pijnlijk", aldus Michiel Jonckheere. "Nochtans had ik een volledig ander gevoel tijdens de wedstrijd. Vooral na die 2-1 leek het alsof we de wedstrijd onder controle hadden."

"Ik had de indruk dat de spelers van Zulte Waregem op hun tandvlees zaten", gaat de middenvelder verder. "Maar we brachten hen zelf terug in de wedstrijd door een foutje."