BV-fan Tom Waes had er echt genoeg van: "Dat stoorde mij dertien jaar bij Antwerp en stopte maar niet"

Tom Waes is blij dat Antwerp eindelijk een sportieve toekomst heeft

Na dertien jaar is het eindelijk gelukt voor Royal Antwerp FC. De Great Old keert terug naar het allerhoogste niveau en daar was BV-fan Tom Waes een bevoorrechte getuige van.