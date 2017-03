Euforie is groot: "Geen idee waar we gaan belanden", "Feest! Feest! Feest!", "Kippenvel" en "Te moe voor stress"

"Er echt aan getwijfeld heb ik nooit", aldus Onur Kaya. "Maar er zaten zoveel scenario's in de match dat ik wel dacht dat de 3-3 misschien een klapje was voor ons. Strafschoppen? Dat blijft een loterij. Dat we nu al zeker zijn van Europees voetbal? Dat geeft enkel maar een boost voor de play-offs. We hebben nog alle tijd om te kijken wat daarin mogelijk is."

Ook Sander Coopman was enorm tevreden: "Ik kan wel stellen dat ik in deze Beker overheen alle rondes een serieus aandeel heb, dus ik zet deze zeker helemaal bovenaan. Het was een waanzinnig gevoel om de supporters zo uit de bol te zien gaan. We waren voorbereid op ieder scenario en wisten dat Sammy ook wel goed is in strafschoppen stoppen - dat deed hij ook in Eupen vorige week. Geen idee waar we gaan belanden, maar het is feest nu!"

Bossut zelf? "Ik heb mijn steentje bijgedragen, maar blijf liever gewoon werken in de schaduw. Dit is de overwinning van het team en ik ben bijzonder blij dat ik eindelijk een prijs in de kast kan zetten. En ook onze supporters verdienen het zo hard. Dat ze tijdens de match al vaak mijn naam riepen? Kippenvel."

Brian Hamalainen tikte de beslissende elfmeter binnen: "Ik was bijzonder relax. Enfin, ik was te moe om zenuwachtig te zijn. Wat een speciaal gevoel! Ik ben vooral blij dat de Beker binnen is, maar de ontlading was echt wel bijzonder groot. Het was ook wel een beetje een mentale slag namelijk."

Timothy Derijck scoorde meteen bij zijn comeback én zette ook een strafschop om. "Belangrijk zijn is altijd aardig meegenomen. Ik was er twee keer bij in de bekerfinale met PSV, maar nu heb ik ook effectief kunnen meespelen in die finale. Het is gewoon allemaal mooi zo. De play-offs? We gaan daarin geen gezichtsverlies leiden en doen wat we kunnen. Maar eerst: feest!"

Mbaye Leye droomt zelfs al van Europa: "Ik wil er volgend jaar hier nog bij zijn ja. Nog een jaartje in Europa met Mbaye Leye", klonk het. Of hoe de cirkel voor velen bijna rond is, maar er toch nog iets bij kan de komende maanden. "Ik ben zo blij voor mijn spelers, echt waar. Dit is genieten. Ik geniet er ook erg van, dat heb ik geleerd na de vorige bekerwinst: er zelf ook van genieten", besloot Dury.