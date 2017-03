Amerikaanse voetballegende zet definitief punt achter zijn voetbalcarriÃ¨re

Eind 2014 kondigde Landon Donovan het einde van zijn carrière op 35-jarige leeftijd al eens aan, maar hij besliste na een sabbatjaar om toch nog even verder te doen. Hij werd echter geplaagd door blessures en kwam na zijn comeback maar negen keer in actie.

Donovan was een van de eerste Amerikanen die kon overtuigen in Europa. Hij speelde bij Bayer Leverkusen (2004-2005), Bayern München (uitleenbeurt in 2009) en Everton (uitleenbeurten in 2010 en 2012). Met de nationale ploeg nam hij ook deel aan drie WK's (2002, 2006 en 2010). Hij heeft 157 caps op zijn naam en scoorde daarin 57 goals. In de Amerikaanse MLS mocht hij vijf keer een kampioenschap vieren met San José Earthquakes en LA Galaxy.