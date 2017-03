Debat van de week: Wie volgt Club Brugge op en kroont zich tot Belgisch kampioen?

En dus is de logische insteek van ons wekelijks debat: wie volgt Club Brugge op als Belgisch kampioen? Blauw-zwart is nog steeds in de running om zijn stunt van vorig seizoen te herhalen, al kreeg het wel een tik op de slotspeeldag van de reguliere competitie. Door het gelijkspel tegen STVV (2-2) verspeelden de West-Vlamingen hun leidersplaats aan Anderlecht.

De sterren staan gunstig voor de Belgische recordkampioen die in een uitstekende flow zit. Toch ligt de strijd tussen beide rivalen helemaal open. En wat kan derde hond AA Gent? De Buffalo's wisten zich in extremis te verzekeren van PO1 en richten nu hun vizier naar boven. Verder kijken we uit of Charleroi en bekerfinalisten Zulte Waregem en KV Oostende een scherprechtersrol zullen spelen.

De stand voor de start van PO1

1. Anderlecht 31

2. Club Brugge 30

3. Zulte Waregem 27

4. AA Gent 25

5. KV Oostende 25

5. Charleroi 25

Wie trekt volgens u aan het langste eind? Laat uw stem horen in onderstaande poll en motiveer je prognose in onze reacties!