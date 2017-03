Uitverkocht: Slag om Vlaanderen in volle Ghelamco Arena

Zoals deze morgen al gemeld werd, heeft AA Gent een recordaantal abonnementen verkocht voor de play-offs. Donderdag om 12u gingen de laatste vrije tickets in verkoop, amper een kwartier later waren ze allemaal weg. Wie er nog wil bij zijn in de Ghelamco Arena is er dus aan voor de moeite.

Club Brugge vangt PO1 aan op de tweede plaats met 30 punten, Gent staat vijfde met 25 punten. De Bruggelingen willen liefst zo snel mogelijk over Anderlecht springen naar de leidersplaats, Gent kan bij winst meteen aansluiten bij de top.