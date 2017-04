Ondanks nederlaag in play-offs: "Hebben vele criticasters mond gesnoerd", "Graag respect voor mijn team" en "Ze wonnen met meer geluk dan wijsheid"

"Het is zuur om met een nederlaag aan de play-offs te beginnen, maar we wilden er zeker het beste van maken. In onze thuiswedstrijden willen we onze fans iets schenken en ons niet laten afmaken", aldus Timothy Derijck na de wedstrijd.

"Ach, we zullen nog wel kansen krijgen en willen zeker in Oostende iets laten zien. Tegen Anderlecht waren zij iets slimmer dan ons. Of ze hadden misschien meer geluk dan wijsheid."

Graag respect voor mijn team

Ook Francky Dury was ontgoocheld: "Ik, de spelers, de fans, ... Iedereen denk ik wel. Openen tegen Anderlecht was geen cadeau, maar we hebben ons uiterste best gedaan."

"Dat play-off 1 voor ons niet belangrijk is? Dat we niet willen winnen? We zijn er 100% tegenaan gegaan en dus heb ik graag respect voor mijn team. Ik denk dat we vele criticasters toch alvast de mond gesnoerd hebben met de manier waarop we hebben gestreden."