Zidane heeft een Belg op de radar staan (en niet Courtois of Hazard)

Zinedine Zidane in hoogsteigen persoon volgt de verrichtingen van de vinnige flankspeler. "Na onze match tegen Real kruiste ik Zinédine Zidane. Ik hing aan de telefoon, maar hij riep me en we hebben even gebabbeld aan de bus. Hij zei me dat ik een heel goede speler ben", zei hij aan HLN.

Zidane heeft wel meer Belgen op het oog, maar Bongonda komt blijkbaar ook in aanmerking. "We hadden net verloren, maar ik had wel goed gespeeld. Hij zei dat hij me volgde en dat hij mijn speelstijl wel kon smaken. Als iemand als Zidane zegt dat je kwaliteiten hebt, wil dat toch wat zeggen. Ik moet blijven werken", aldus Bongonda.