Kubo verbaast ook ploegmaats: "WÃ¡t een speler, net Simon in zijn eerste maanden"

"Dit is waarom hij naar hier gehaald werd", geeft ook Mitrovic aan. "We zijn heel blij dat hij hier is, het is goed dat we zo'n speler als hem hebben. Ook als we niet goed spelen, neem nu de match op Waasland-Beveren, kan hij voor de beslissing zorgen."

"Het is écht een voetballer, hé, dat zie je", aldus Dejaegere. "Hij is heel efficiënt en hij is heel belangrijk. Wanneer je denkt: 'potverdikke, hij zit niet in de match', kan hij toch plots iets doen. Hij voelt zich steeds beter in de groep ook, hij begint meer en meer te lachen ook."

"Het is wel een stille, maar hij heeft een geweldige werkethiek", sloot de Serviër af. "Hij zal zich nog meer tonen wanneer hij zich steeds zekerder en meer thuisvoelt in de groep. Daar ben ik zeker van, hij is verlegen, maar héél sympathiek", gaf Gershon nog mee.