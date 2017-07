Preud'homme legt uit waarom van Rhijn (verrassend) zelfs niet op de bank zat

De – in normale omstandigheden – eerste rechtsachter van Club Brugge werd gepasseerd door Ruud Vormer én Helibelton Palacios. Neen, dat zal van Rhijn niet bepaald leuk gevonden hebben.

Na afloop van de wedstrijd in het Regenboogstadion gaf Preud’homme uitleg bij zijn keuzes. “Neen, er is niets aan de hand met Ricardo. Ik koos voor Ruud (Vormer, nvdr.) omdat het in de thuismatch tegen Zulte Waregem (5-0, nvdr.) perfect gelopen was met hem op de rechtsachter.”

De best verdedigende flankverdediger op de bank

“Daarnaast zaten er met Vossen, Refaelov, Rotariu en Immers al vier aanvallende spelers op de bank, had ik een verdedigende middenvelder (Tomas Pina, nvdr.) nodig en koos ik tot slot voor de best verdedigende back: Palacios. Bovendien kan Palacios ook op links spelen, iets wat in het geval van van Rhijn niet zo is.”