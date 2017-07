Teveel cruciale arbitrale fouten in play-off 1 volgens Vanhaezebrouck: "In Real-Bayern was dat uitzonderlijk, bij ons is het dat niet"

"Ik heb niemand gehekeld", aldus Vanhaezebrouck. "Ik heb gezegd dat we dit jaar al wat pech hadden met beslissingen. Dat gebeurt en soms is dat in evenwicht, maar voor ons was dat dit jaar niet in evenwicht. Ik was blij dat het de laatste wedstrijden van de reguliere competitie echt voorbeeldig was, terwijl dat ook wedstrijden met inzet en druk waren."

Maar toch ging het in het begin van play-off 1 mis. "Ik had gehoopt dat we die lijn konden doortrekken naar de play-offs, maar dat is jammer genoeg niet gebeurd. Die fouten in Real-Bayern, dat is uitzonderlijk op het Europese niveau. Wat bij ons gebeurt, kan je niet uitzonderlijk noemen."

"Wij hebben nu al drie cruciale zaken meegemaakt. Er was die fout van Poulain, Harbaoui en de penaltyfase met Dessoleil. Anderlecht kreeg ook al een onterechte penalty tegen en ook bij Club was er één (tegen Charleroi, nvdr.) waarover gediscussieerd kon worden." Het wordt wat veel.

"In drie weken en amper negen wedstrijden is dat veel. Ik hoop dat het voor de rest van play-off 1 zowel voor ons als voor de anderen normaal verloopt. Dat die cruciale momenten beter worden beoordeeld. Zowel voor ons als voor onze tegenstanders. Ik wil ook niet dat een tegenstander tegen ons benadeeld wordt. Dat is niet terecht."

Twee mensen stonden op tien meter en konden niet inschatten dat Hanni zonder contact de grond in ging -Hein Vanhaezebrouck

In play-off 1 zijn er uiteraard de doelmondscheidsrechters, maar dat is volgens Vanhaezebrouck geen onverdeeld succes. "We zitten met twee paar ogen meer in play-off 1 voor die cruciale beslissingen en toch worden er fouten gemaakt."

"Neem nu die ongelooflijke schwalbe van Hanni. De zesde scheids stond er met zijn neus op en ook de lijnrechter had dat moeten zien. Twee mensen op tien meter en niemand kon inschatten dat hij zonder contact gewoon de grond inging."