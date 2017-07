Anderlecht-Club Brugge oftewel Jens Cools tegen Zinho Gano: "Ik weet al wie zal winnen" vs. "Wat zegt hij daar allemaal?"

Anderlecht presteerde donderdag zéér sterk op Old Trafford - Zinho Gano Deel deze quote:

"Wat zegt hij daar allemaal?", pikte Zinho Gano in die vanop een afstand meeluisterde. "Club Brugge is mijn ex-club. Dan is het normaal dat je nog steeds hoopt dat ze het goed doen. Ik geloof erin dat Club iets kan neerzetten, al presteerde Anderlecht donderdag zéér sterk op Old Trafford."

"Ik hoor nog veel jongens van bij Club, althans die met een verleden zoals Thomas Meunier (PSG) en de uitgeleende jongens Boli Bolingoli en Brandon Mechele (allebei STVV). Waar ik de wedstrijd zal volgen? Misschien bij mij thuis, maar sowieso met enkele vrienden", aldus Gano.