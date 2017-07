Club Brugge en Gent zijn favorieten voor vice-kampioenschap, maar als twee honden vechten om een been...

Club Brugge en Gent zijn de favorieten voor de tweede plaats en eventueel Champions League volgend seizoen, maar Dewaest gelooft dat een derde hond met het been zal gaan lopen. "Ik denk dat Charleroi tweede wordt", zei hij in Le Grand Débrief over de ploeg waar hij zelf nog speelde. Charleroi won zaterdag in Mazzu-time van Zulte Waregem en staat met 30 punten op de vierde plaats.

"Het is een speciale ploeg. Ze hadden het wat moeilijk in het begin van de play-offs, maar dan... Ik heb 80 minuten gezien van de match tegen Zulte, maar dan heb ik de televisie uitgezet omdat het zo saai was. Maar tien minuten later zag ik wel dat het 2-0 was. Dat zal misschien de déclic zijn voor die ploeg. Donderdag spelen ze tegen Anderlecht. Als ze dan een resultaat halen, is alles mogelijk," verklaarde de verdediger.