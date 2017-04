Dury heeft luxeproblemen: "Die jongen heeft zich ongelofelijk weten te ontwikkelen sinds zijn komst naar BelgiÃ«"

Het gaat zelfs zo ver dat de oefenmeester van Zulte Waregem selectieproblemen heeft. Positieve weliswaar. De voorbije weken speelde Henrik Dalsgaard op een hoog niveau, waardoor de uit blessure teruggekeerde Davy De fauw moet knokken voor zijn plaats in de ploeg.

Ongelofelijke ontwikkeling

“Dalsgaard speelde dit seizoen al sterk. Die jongen heeft zich ongelofelijk weten te ontwikkelen sinds zijn komst naar België”, aldus Dury. “Jammer dat hij een tijd geblesseerd was. Maar oké: in de heenronde speelde De fauw sterk op die positie, in de terugronde was het aan Dalsgaard.”

Tijdens de vorige confrontatie tussen Club Brugge en Zulte Waregem viel het op hoe Dalsgaard zijn tegenstander in de achtervolging kan dwingen. “Tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge heeft José Izquierdo toch dikwijls achter Dalsgaard aan moeten lopen, hé. Daar ben ik blij mee”, merkte ook Dury op.