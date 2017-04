Preud'homme zeer tevreden, 7 spelers krijgen complimenten: "Ze waren klaar"

“In moeilijke omstandigheden was Vanaken toch klaar” - Michel Preud'homme Deel deze quote:

En zelfs Hans Vanaken, die de laatste tijd niet in de bovenste schuif ligt bij het Brugse publiek, kreeg complimenten van de coach. “Vergeet niet dat Hans in principe niet aan de match tegen Oostende ging beginnen, hé. Ik had een andere keuze gemaakt en Refaelov (tijdens opwarming uitgevallen, nvdr.) zou starten.”

“In moeilijke omstandigheden, want dat is het toch als je pas enkele minuten voor het begin van de wedstrijd weet dat je aan de aftrap staat, was Hans tóch klaar. Hij is goed met die situatie omgegaan.”

Tandem Claudemir-Simons

Preud’homme zag tot slot nog enkele lichtpunten bij blauw-zwart. “Palacios kreeg een kans en was er klaar voor, terwijl het ook centraal op het middenveld klopte met het duo Claudemir-Simons. Ze hebben ongelofelijk hard gewerkt. Weet je, iedereen was klaar voor die match tegen KVO.”