Preud'homme laat het Brugse publiek kennismaken met groot talent: "Hij liet goeie dingen zien op training"

"Touba liet op training goede dingen zien" - Michel Preud'homme

Trainer Michel Preud’homme was na de wedstrijd best tevreden over Touba. “Het is moeilijk om Ahmed op basis van die invalbeurt te beoordelen. Maar die jongen heeft op training mooie dingen laten zien en daarom wilde ik hem tegen Zulte Waregem belonen met een invalbeurt.”

“De omstandigheden speelden in het voordeel van Touba. Op het einde van de wedstrijd kwamen we op fysiek vlak een beetje te kort door de geleverde inspanningen en dus was het de juiste keuze om Ahmed in te brengen.”

“Hij heeft enkele goeie dingen laten zien, maar nogmaals: het is moeilijk om hem op basis van een korte invalbeurt te beoordelen,” besloot de Luikse oefenmeester van Club Brugge. Als alles wat meezit, zien we Touba volgend seizoen misschien wel wat vaker terug in het eerste elftal van blauw-zwart.