Tielemans wil zondag de klus klaren: "Een punt is goed, maar wij willen er drie"

Maar zondag moet het gebeuren. "Ja, een punt is voor ons ook goed, maar we willen winnen. We willen zo rap mogelijk kampioen worden en het liefst niet laten aanslepen. Maar we zijn het nog niet, voor de pers blijkbaar wel. Er zijn nog drie matchen en we zullen top moeten zijn om het te halen. In voetbal kan alles nog gebeuren. We moeten gewoon ons ding doen."