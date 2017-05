Wordt hij erg belangrijk in de finale strijd? "Zonder zijn blessures stond Club Brugge al naast Anderlecht"

Want José Izquierdo is er bij tegen Anderlecht. De winger leek even geblesseerd te moeten afhaken, maar zal meer dan waarschijnlijk toch kunnen spelen tegen paars-wit.

50%

"Zonder al zijn blessures stond Club Brugge dit seizoen zeker al naast Anderlecht", klonk het bij Aimé Anthuenis in De Zondag. "Hij is hun mister 50% en het is heel belangrijk dat hij de goede vorm te pakken heeft."

"Ik verwacht ook veel van Hans Vanaken. Hij is de fourier van Club Brugge en als hij draait, dan draait Club. Weiler zal het zeker over hun twee hebben gehad in de bespreking. En over het afwerkingsvermogen van Vossen."