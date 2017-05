Gent-aanvaller maakt zich geen zorgen over concurrentie: "Ik lig er niet wakker van"

Gent mag van mijn part de beste spits van de competitie kopen, nog ga ik niet bang zijn - Kalifa Coulibaly Deel deze quote:

Laat maar komen

De geruchten over een transfer van Mamadou Sylla (Eupen) worden de laatste tijd steeds hardnekkiger. "Of ik op de hoogte ben van de interesse in Sylla? Ja, ik heb het gelezen. Geen probleem, Sylla mag komen. Ik lig er niet wakker van. Toen ik bij Charleroi arriveerde, was ik spits nummer vier, maar op het einde was ik de eerste keuze," zei hij overtuigend.