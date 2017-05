Anderlecht kampioen, maar Slag om Vlaanderen met vÃ©Ã©l op het spel: "Nu zÃ©ker een prestigeduel tussen Preud'homme en Vanhaezebrouck"

"Het zal nog spannend worden, maar Gent heeft een mentaal voordeel na die klinkende zege tegen Zulte Waregem", blikt Dupré bij Voetbalkrant.com vooruit. "Door de nederlaag in Oostende zal de twijfel weer in de Brugse kopjes sluipen."

"Ik zie AA Gent zeker in staat om te winnen. De Buffalo's speelden samen met Zulte Waregem het beste voetbal van de play-offs, met veel kansen. Maar door flaterende verdedigers volgde het resultaat niet altijd."

Het voetbal van Gent is moderner, daar kan je makkelijker een resultaat mee behalen in de Champions League - Fred Durpé