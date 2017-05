Dury trekt niet naar Club Brugge: "Wil kampioen worden met Zulte Waregem"

"Ik wil accentueren dat alles correct is verlopen. Mijn club heeft getoond dat we samen ambitie hebben, Club Brugge heeft het ook correct gespeeld in de onderhandelingen", aldus Dury bij VTM.

"Elke coach die goed presteert, komt in de picture terecht. Wolfsburg en Lille hebben me in het verleden gepolst. Die ploegen blijven elk jaar komen."

"Als ik opnieuw spelers kan ontwikkelen of ik sla een goed figuur in Europa? Dan komt die vraag terug. Wat er nu kriebelt is een sterkere ploeg maken dan dit jaar. Ik wil nog eens kampioen worden in België."