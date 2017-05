Leko kruipt resoluut in de rol van underdog: "Genk is de topfavoriet, met zo'n structuur en een coach die bij Man United werkte..."

De Kanaries wonnen hun groep van play-off 2 met 22 punten en vernederden als klap op de vuurpijl KV Mechelen met een 7-0-monsterscore. Toch blijft het respect voor Genk groot bij coach Ivan Leko.

"Genk is een van de best voetballende ploegen in België. Er is een topstructuur, veel discipline en met Albert Stuivenberg een coach die vorig jaar nog bij Manchester United werkte. Genk verloor geen enkele keer in PO2 en is dus absoluut de topfavoriet."