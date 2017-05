Ã‰norm mooi gebaar: City Ã©n United doneren fabelachtig bedrag voor slachtoffers aanslag

Dat beide clubs niet de beste vrienden zijn, staat buiten kijf. Maar op een moment als dit komen zelfs de meest harde rivalen samen. Beide topclubs willen dan ook iets doen voor de families van de slachtoffers.

Samen doneren ze onder de hashtag #ACityUnited maar liefst 1 miljoen pond aan de slachtoffers en hun families. Dat is bijna 1,2 miljoen euro. Een prachtig gebaar van beide clubs.

City and United combine to donate £1 million to We Love Manchester Emergency Fund. #ACityUnited https://t.co/dPWdZVfzND

#MUFC and Man City have come together to pledge £1 million to the We Love Manchester Emergency Fund: https://t.co/0djf4nwBcd #ACityUnited pic.twitter.com/W6ttah2rwx