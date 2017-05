Club Brugge mag het gaan uitleggen op de Bond na ongeregeldheden tegen Anderlecht

Op 14 mei kon Anderlecht de titel pakken in Jan Breydel en de thuisfans waren bijzonder opgenaaid voor de match. Uiteindelijk eindigde het duel op 1-1, maar er gebeurde veel. Tijdens de tweede helft moest ref Delferière de wedstrijd even stilleggen voor rookbommen op het veld. En vierde ref Wim Smet kreeg een bommetje tegen het been.

Ook Tielemans kreeg bij elke corner redelijk wat naar zich geslingerd en René Weiler werd geraakt door een projectiel. Ook zou er sprake geweest zijn van racistische spreekkoren. Club Brugge riskeert minstens een boete van 1.000 euro, want ze hadden nog een voorwaardelijke boete openstaan voor dezelfde confrontatie in de reguliere competitie.