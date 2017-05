Belgisch talent was bijna rond met twee eersteklassers, maar gaat nu mogelijk naar Antwerp of Beerschot-Wilrijk: "Trots op mijn stad"

De jonge middenvelder is ondertussen 19 jaar oud en wil volgend seizoen graag de neus aan het venster steken bij een eerste elftal. Bij Cardiff City heeft Weymans niet meteen uitzicht op speelminuten op het hoogste niveau en daarom richt hij zijn blik naar België.

KV Kortrijk

Tot twee keer toe trok Weymans bijna naar een eersteklasser. “In januari was ik zo goed als rond met KV Kortrijk. Ik ging mee op stage en kreeg nadien een contractvoorstel. Maar alles bij elkaar, met ook het sportieve plan dat de club voor mij klaar had, voelde ik niet de volle honderd procent vertrouwen. Op de laatste dag van de transferperiode was er bovendien niet veel tijd meer en zo ging het niet door”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Sporting Lokeren

Ook bij Lokeren werd het niets. “Ik trainde een drietal dagen mee en dat beviel ook de club. Op mijn positie hebben ze echter voldoende mogelijkheden. Wie weet verandert er nog iets deze zomer, maar voorlopig is Lokeren geen optie.”

Antwerps avontuur?

Weymans, oorspronkelijk van Wilrijk, gaat dan misschien wel in Antwerpen aan de slag. “Waarom niet? Ik ben trots op mijn stad en sta open voor alles. Alleen moet ik nu de juiste keuzes maken. Met Stallone Limbombe van Antwerp heb ik een goed contact en hij zegt me altijd dat die club goed zou zijn voor mijn ontwikkeling.”

“Beerschot-Wilrijk? Ik vind het prachtig dat de ploeg waar ik begon zo goed presteert, maar zouden zij in hun eerste jaar in eerste klasse B echt zitten wachten op een jonge speler als ik?”, besluit Weymans.