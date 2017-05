STVV baalt: "We kwamen met een ander gedacht naar Genk"

STVV ging kansloos onderuit in de Limburgse derby, het werd 3-0. "Op deze manier verliezen is natuurlijk niet leuk", reageerde De Petter na de wedstrijd. "We kwamen met een ander gedacht naar Genk."

Waar het fout liep voor de Kanaries? "We incasseerden te gemakkelijk tegendoelpunten. We stonden voor de rust 2-0 achter, dat is te snel. Als het dan kort na de pauze nog 3-0 wordt, dan weet je dat het helemaal over is."

Ondanks de groepswinst, is de teleurstelling groot in het kamp van Sint-Truiden. "We wilden echt graag doorgaan, dat kon je ook zien aan onze instelling. Het is jammer dat het stopt voor ons. Als je er zo dichtbij bent, wil je tot het einde gaan."